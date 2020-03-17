Президент УЕФА Александер Чеферин и генсекретарь УЕФА Теодор Теодоридис в ходе видеоконференции объявили о приостановке Лиги Чемпионов и Лиги Европы до тех пор, пока вспышка коронавируса в Европе не пойдет на спад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Экип».

Сообщается, что эти турниры «замораживаются до тех пор, пока коронавирус не пойдет на убыль. Оба турнира возобновятся, как только ситуация в области здравоохранения это позволит».

По последним данным, в мире выявлено почти 200 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Около 7,4 тыс. человек скончалось. Коронавирус парализовал, в частности, проведение огромного количества спортивных соревнований по всему миру.

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