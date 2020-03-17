Международный олимпийский комитет отмечает, что пандемия коронавируса влияет на подготовку к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, однако не планирует отменять Игры, цитирует «Интерфакс» заявление МОК.

«Ситуация с вирусом COVID-19 влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 и меняется день ото дня. МОК по-прежнему привержен проведению Олимпийских игр в Токио, и, поскольку до начала Игр остается более четырех месяцев, на этом этапе не требуется никаких решительных решений и любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным», — говорится в заявлении.

«МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы будем поддерживать спортсменов, консультируясь с ними и их соответствующими Национальными олимпийскими комитетами, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, доступные для спортсменов во всем мире», — отмечают в организации.

«МОК уверен, что меры, принимаемые властями стран во всем мире, помогут сдержать распространение вируса COVID-19. В этом контексте МОК приветствует поддержку лидеров G7, выраженную премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который сказал: «Я хочу отлично провести Олимпиаду и Паралимпийские игры, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку от лидеров G7 «, — говорится в заявлении.

В МОК подчеркивают, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7. В организации напомнили, что в середине февраля была создана рабочая группа, состоящая из представителей МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организационного комитета Токио 2020, японских властей и столичного правительства Токио.

МОК также приняло ряд мер по борьбе с распространением вируса, в частности, изменен формат тестовых олимпийских соревнований, запланированных на март и апреля на объектах Токио-2020, проведено без зрителей зажжение Олимпийского огня в Греции, проанализирована вся цепочка поставок товаров для подготовки к Играм, разработаны альтернативные планы.

Отмечается, что визит координационной комиссии МОК в Токио будет сокращен, а «члены комиссии смогут присутствовать на наиболее важной части совещания посредством телеконференции».

«Повседневная работа между всеми организациями продолжается, хотя и на удаленной основе», — подчеркивается в заявлении МОК.

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