После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией «Турецкие авиалинии» и «Азербайджанские авиалинии» осуществили рейс Стамбул-Баку для того, чтобы доставить из Турции граждан Азербайджана.

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«Просьба к гражданам, желающим вернуться в Азербайджан, пройти регистрацию в посольстве Азербайджана в Анкаре или Генконсульстве в Стамбуле.

Преимущество будет отдаваться следующим обратившимся гражданам:

— Находящихся на территории Турции на временной и краткосрочной основе:

— Пользующимся территорией Турции в транзитных целях:

— Имеющих билеты АЗАЛ-а на последующие дни:

— Пожилые, больные лица и лица с малолетними детьми.

Возвращающиеся лица пройдут обследование и в случае надобности, будут помещены на 14-28-дневный карантин.

От всех граждан требуется серьезное соблюдение карантинного режима».

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Minval.az