В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину.

Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра.

Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.

По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину.

Minval.az