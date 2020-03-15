В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину.
Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра.
Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.
По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину.