УЕФА принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
УЕФА принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
Дата: 2020/03/13 14:37
Раздел: Спорт
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