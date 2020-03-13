Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета заразился коронавирусом.

Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба «канониров».

Столичная команда известила о том, что база клуба закрыта, а сотрудники, контактировавшие в последнее время с испанским специалистом помещены под карантин.

В помещениях, в которых расположен тренерский штаб клуба пройдут специальные дезинфекционные мероприятия, а те, кто не контактировал с Артетой, в ближайшее время вернутся к выполнению своих обязанностей.

Minval.az