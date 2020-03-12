Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро.

По данным L’Equipe, которые приводит «Спорт экспресс», на этой встрече УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год. Таким образом, перенесенные матчи еврокубков смогут быть сыграны летом, не накладываясь на даты проведения Евро (12 июня — 12 июля).

Чтобы перенести Евро, УЕФА придется договориться с ФИФА, которая летом 2021-го планирует провести клубный чемпионат мира.

Отметим, что 4 матча первенства должен принять Баку.

Minval.az