Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался возвращаться в расположение клуба из-за обнаружения коронавируса у другого игрока команды Даниэле Ругани. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Роналду намерен принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра, куда ранее прилетел навестить перенесшую инсульт мать.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно ранее 12 марта. Болезнь у 25-летнего защитника протекает бессимптомно.

Minval.az