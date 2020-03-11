Голливудский продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить актрису Дженнифер Энистон за обвинения в домогательствах, сообщает издание Variety.

В 2017 году с кинематографистом связался репортер, который попросил магната прокомментировать слухи о его неподобающем поведении в отношении артистки. «Джен Энистон должна быть убита», — ответил Вайнштейн в электронном письме.

Уточняется, что статью о домогательствах планировал опубликовать таблоид The National Enquirer. При этом представители Энистон утверждают, что актриса не выдвигала подобных обвинений против продюсера. «Дженнифер не подвергались харассменту или преследованиям со стороны Харви», — заявили они.

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