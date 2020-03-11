Популярная американская певица Билли Айлиш разделась в знак протеста. Ролик с пикантными кадрами появилось на экране концерта в Майами, и было размещено в Twitter-аккаунте ILOMIL0S.

На кадрах Айлиш снимает футболку, оставшись в бюстгальтере и погружается с головой в черную жидкость.

Во время демонстрации ролика Айлиш произнесла речь об одежде и отношениях с телом. Звезда отметила, что часто сталкивается с критикой своей внешности. В речи актриса спросила хейтеров, хотят ли чтобы отдельные ее части тела выглядели иначе.

Также она отметила, что если она носит ту одежду, в которой ей комфортно, ее критикуют за отсутствие женственности. А если она раздевается, — то за откровенность. Айлиш отметила, что люди судят ее по ее телу, хотя никогда его не видели.

Minval.az