29 марта в Азербайджанском государственном академическом театре

оперы и балета состоится балет «Чернушка» , посвященный 100-летию видного Азербайджанского композитора, Народного артиста республики, профессора Ашрафа Аббасова.

Балет повествует о несчастной участи маленькой девочки Чернушки,

столкнувшейся с несправедливостью, бессердечием, но, не смотря на это,

сохранившей доброту, преданность и безграничную любовь к людям.

Великолепная музыка, красивые костюмы, декорации и оригинальная

постановка балета, несомненно, порадует как детей так и их родителей.

В главных партиях выступят Заслуженная артистка Азербайджана Джамиля Керимова (партия Чернушки), солисты Юлия Ферштандт (партия Агджи ханум), Тимур Одушев (партия Пярвиз бека), Лиана Мирабдуллаева (партия Ясемен), Ислам Мамедов (партия Юсуфа), Фаиг Губатов (партия дедушки Пири) и другие.

Хореографом-постановщиком балета является заслуженный артист

Азербайджана Самир Самедов.

Дирижировать балетом будет лауреат международного конкурса дирижеров им. Антала Дорати (Венгрия) Орхан Гашимов.

Minval.az