Ряд федераций футбола обратились в УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы этого года из-за вспышки эпидемии коронавируса, сообщает итальянское издание Tuttosport.

Таким образом они рассчитывают получить возможность позже завершить национальные чемпионаты, в которых сложилась сложная ситуация с переносами матчей из-за угрозы заражения. Один из предложенных вариантов — проведение турнира в следующем году.

Однако президент УЕФА Александер Чеферин выступает против. Он надеется провести ЕВРО в установленные сроки.

Отметим, что ЕВРО-2020 запланирован в период с 12 июня по 12 июля.

13 июня на Бакинском олимпийской стадионе должен состояться матч между сборными Уэльса и Швейцарии, 17 июня — матч Турция-Уэльс, а 21 июня — Швейцария-Турция. В Баку также запланировано проведение одного матча 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 пройдет между клубами Италии и Турции на стадионе «Олимпико» в Риме.

Minval.az