Владелец английского «Саутгемптона» Яо Цзишен собирается продать контрольный пакет акций клуба. Как сообщает «Спорт-Экспресс», китайский бизнесмен намерен выручить 250 миллионов фунтов стерлингов.

Яо Цзишен готов расстаться с 80% акций клуба. Летом 2017 года он купил «Саутгемптон» у Катарины Либнерр за 250 миллионов фунтов и теперь намерен вернуть эту сумму. В ближайшее время акции будут выставлены на продажу.

В настоящее время «Саутгемптон» занимает 14 место в английской премьер-лиги. За два года «святые» сменили трех тренеров, но не добились серьезного прогресса.

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