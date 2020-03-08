Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов, который летом 2019 года завершил профессиональную карьеру, признался, что удивился, когда руководство красно-белых приняло решение расторгнуть с ним трудовое соглашение.

Напомним, что за московскую команду 35-летний Самедов провёл 107 матчей, записав на свой счёт 15 мячей и десять результативных передач.

— Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни, — приводит слова Самедова Матч ТВ.

Minval.az