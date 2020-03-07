7 марта 2020 года примерно в 05:40 во время несения боевого дежурства на пограничной боевой позиции Газахской отдельной пограничной дивизии недалеко от села Даш Салахлы Газахского района солдат Гараев Эльтун Эльман оглу был ранен в результате выстрела из огнестрельного оружия. Он был госпитализирован в Диагностический центр Газахского района, но спасти его не удалось.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие сотрудники службы находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом Пограничными войсками ГПС и Военной прокуратурой проводятся необходимые следственные мероприятия.

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