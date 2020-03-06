Тем, кто боится заразиться коронавирусом, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов посоветовал постараться меньше трогать лицо и волосы.

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то», — сказал психолог, ответив, что руки надо мыть довольно часто, пишет «Лента.ру».

Женщины часто поправляют макияж или волосы, мужчины же трогают лицо, чтобы сократить опасные прикосновения, нужно занимать руки.

Minval.az