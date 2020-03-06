ФИБА обнародовала новый рейтинг сборных команд по баскетболу.

Как сообщает «Азериспорт», мужская сборная Азербайджана занимает 103-ю строку, набрав 90 очков. Среди европейских команд «милли» идет 45-м.

Отметим, что на 102-м месте идет сборная Ирландии (90 очков), с которой команда Азербайджана сыграет в этом году на чемпионате Европы среди малых стран. Положение других соперников сборной Азербайджана на ЕВРО: Андорра (78 место, 110,9 очков), Армения (82 — 107,9).

Тройка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: США (781,6 очков), Испания (722,9) и Австралия (666,5).

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