Гонщик итальянской «Феррари» престижной серии «Формула-1» немец Себастьян Феттель не исключил, что может покинуть команду по истечении этого года, после завершения действующего контракта.

32-летний пилот отметил, что много думает о своем будущем, и принял решение гоняться, пока это ему доставляет удовольствие, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Bild.

По словам Феттеля, он может покинуть «Феррари», приведя пример других гонщиков, которые неоднократно меняли команды. В то же время, спортсмен не исключил, что может и продлить контракт.

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года, за это время немец дважды (в 2017-м и 2018-м годах) завершал сезон на втором месте.

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