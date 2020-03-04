В ночь на 3 марта турецкий ударный дрон уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который Москва поставляет войскам режима Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Ролик размещен в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом конфликте.

ЗРПК разбомбили в районе Саракеба в 15 км на юго-востоке от города Идлиб – в том же районе, где немного ранее турецкий дрон уничтожил точно такой же комплекс. Во время атаки с воздуха радар ЗПРК был активен и система была направлена против турецкого беспилотника, пишет источник.

Кроме того, ресурс отмечает, что дрон разбомбил и российский комплекс ПВО Бук-М2, когда режим Асада попытался вывести его из зоны конфликта в Саракебе. Подтверждающего видео пока нет. Вчера Министерство обороны Турции заявило, что в рамках операции «Весенний щит» за сутки в Идлибе были уничтожили два комплекса ПВО.

Minval.az