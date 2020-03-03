Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман Камиль Самигуллин выступил против президентской поправки к Конституции о государствообразующей роли русского народа. По его мнению, это изменение может повлечь за собой непоправимые последствия.

Самигуллин признал, что русские являются титуальной нацией и самым многочисленным народом страны, передает «Интерфакс».

Вместе с тем он обратил внимание, что в стране проживают и другие коренные народы, которые также внесли вклад в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в развитие «мощного социально-экономического пространства».

Муфтий предупредил о том, что закрепление в Конституции статуса государствообразующего народа за одной нацией может повлечь «непоправимые последствия».

В то же время Самигуллин не увидел ничего экстраординарного в другой внесенной в Госдуму поправке — об упоминании бога в Конституции. По его словам, светскость государства не исключает религиозность его общества. «Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего», — резюмировал он.

2 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, в их числе — положение о русском народе как государствообразующем и упоминание бога. Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля.

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