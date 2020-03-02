Возникший в аптеках Грузии дефицит медицинских масок, в связи с резко возросшим спросом на них, подтолкнул местный бизнес к созданию в стране собственного производства этих изделий.

Как сообщили в понедельник журналистам в Минздраве Грузии, желание производить медицинские маски уже выразили две компании.

По информации министерства, данные компании уже получили разрешение на производство масок и приступили к процессу создания соответствующих предприятий.

«Минздравом им поручено максимально быстро начать производство», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az