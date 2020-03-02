В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела бывший министр обороны Армении Сейран Оганян в качестве подозреваемого по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК Армении (растрата в особо крупном размере). Оганян подозревается в растрате госимущества в размере 1 млрд 046 млн 400 тыс драмов.

Как сообщили изданию «Арменпресс» в пресс-службе ССС, в процессе отчуждения государственного ЗАО “Дзора ГЭС” было допущены нарушения, в результате чего компания была продана ООО “Дзорагет Гидро” на 1,046,400,000 дешевле его настоящей рыночной стоимости.

В качестве меры пресечения в отношении Сейрана Оганяна избрана подписка о невыезде.

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