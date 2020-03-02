На территории 102-ой российской военной базы в армянском Гюмри был установлен памятник императору Николаю I.

Установка памятника в день памяти российского императора состоялась в рамках проекта «Аллея Российской славы». Памятник-бюст установлен в военном городке «Большая крепость».

«Место установки бюста было выбрано рядом с храмом, построенным Николаем I и названным им в честь своей супруги, старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма II, принцессы Шарлотты Фредерике-Луизы, принявшей после присоединения к православию имя Александры Федоровны», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

Автор и воплотитель идеи проекта Михаил Сердюков отметил, что своей целью памятник имеет возрождение патриотического духа российского народа.

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