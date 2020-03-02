Президент США Дональд Трамп пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на «сумасшедшие» военные расходы.

Подробности разговора с хозяином Белого дома раскрыл президент России.

«Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов… С сожалением сказал об этом. Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что Россия по размеру оборонного бюджета занимает седьмую строчку после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Россия ежегодно сокращает военные расходы, но создаёт ситуацию, чтобы «никому в голову не пришло воевать с нами», заключил Путин.

Minval.az