В украинском городе Сумы собака спасла пожилую хозяйку, которая провалилась в трёхметровый погреб. Как уточнили в ГСЧС, инцидент произошёл 28 февраля.

Пенсионерка пошла в сарай, начала спускаться в погреб — и вдруг под ней сломалась лестница.

Женщина не могла подняться, а крики родные не слышали. На помощь хозяйке пришёл любимый питомец. Собака по кличке Баффи привела в сарай дочь пострадавшей, которая в этот момент собиралась на работу.

— Собака вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считаные минуты благодаря Баффи женщина была в сарае, со дна погреба которого доносился голос её мамы, — рассказали в ГСЧС (цитата по «Лайфу»).

Дочь вызвала спасателей. Они вытащили пострадавшую из погреба и передали в руки врачей.

Minval.az