Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает «Sputnik Казахстан».

По словам Токаева, в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. При этом участвовать в данном бизнесе хотела и другая группировка.

«Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами», — заключил глава республики.

Токаев также поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.

В ночь на 8 февраля в Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка. Она началась из-за конфликта на дороге. В результате 11 человек погибли, почти 200 человек пострадали, около 50 участников беспорядков задержаны. Из-за совершенных поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. Полиция расследует более 120 уголовных дел.

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