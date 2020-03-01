Слухи о скором уходе президента России Владимира Путина из-за смертельной болезни – это спецоперация спецслужб по обеспечению перехода власти к преемнику.

Об этом в блоге на интернет-сайте obozrevatel.com написал бывший сокурсник президента РФ Юрий Швец. По его словам, через различных политологов силовики специально организовали информационную кампанию по дезинформации общества.

«В последнее время открытым текстом пишут, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Первоисточник этой информации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей. Перед нами спецоперация российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику или преемникам. Сразу оговорюсь, я практически уверен, Соловей не знает, что является участником кампании по дезинформации и используется спецслужбами «втемную», – заверил Швец.

По его словам, это сформулированные «тезисы», которые включают правду, полуправду и дезинформацию. Последняя несет основную информационную нагрузку.

«Тезисы, распространяемые профессором Соловьем, имеют все три компонента – от правды до чистой дезинформации. Это правда, когда речь идет о состоянии здоровья Путина. Полуправда касается источников информации профессора. И, наконец, дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора. Имею ввиду большая война за восстановление Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Балтии», – подытожил он.

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