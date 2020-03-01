В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, написал в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, заболевший — 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой.

У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала, и его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил Пашинян. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным. «Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения», — пообещал он, передает онлайн-издание «РБК».

Тех, кто контактировал с заболевшим, изолируют. По словам Пашиняна, речь идет о 30 гражданах, для них предоставят «отдельные гостиничные услуги». Были ли в самолете граждане других стран, он не уточнил.

Minval.az