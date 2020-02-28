Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков.

Как передает ТАСС, об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сказали в ведомстве.

Как отмечается, турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

«Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — говорится в сообщении.

Попытку наступления в Идлибе по широкому фронту предприняли боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», уточнили в Минобороны.

Minval.az