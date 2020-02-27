Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2019 года составили $43,3 млрд, что на 12,5% выше показателя на 31 декабря 2018 года, заявил исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов.

«Рост активов связан с ростом нефтяных доходов по сравнению с прогнозируемым уровнем, а также с доходами от управления средствами фонда. В 2019 году в бюджете ГНФАР среднегодовая экспортная цена нефти предусматривалась на уровне $60 за баррель, но на международных рынках она была выше, средневзвешенная продажная цена составила $64 за баррель. Это, в свою очередь, позволило ГНФАР эффективно реализовать функции стерилизации и накопления и создало условия для роста валютных резервов», — приводит «Интерфакс» слова Мамедова.

По его словам, доходы фонда за 2019 год составили 19 млрд манатов, расходы – 11,6 млрд манатов. В структуре доходов на поступления от продажи прибыльной нефти и газа составили 14,6 млрд манатов, бонусные выплаты — 766,4 млн манатов, поакровые платежи – 4,7 млн манатов, транзитные доходы – 18,9 млн манатов.

«Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 3,6 млрд манатов, что составляет 19,1% от общих доходов ГФНАР. Среднегодовая доходность инвестиционного портфеля фонда в 2019 году составила 5,3%», — сказал Мамедов.

Он также сообщил, что в 2019 году внебюджетные доходы фонда от курсовой разницы составили 713,7 млн манатов.

«В структуре расходов фонда за 2019 год наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 11,4 млрд манатов. Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 200 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 24,3 млн манатов», — сообщил Мамедов.

Minval.az