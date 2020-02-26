Беларусь может получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн «грязной» нефти, которая в прошлом году пошла на переработку на НПЗ в Мозыре.

«Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель – по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. <…>», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Накануне замглавы концерна Владимир Сизов заявил, что Минск и Москва подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».

Ранее Беларусь предварительно оценивала потери в 70 миллионов долларов.

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