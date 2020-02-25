Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти», передает БелТА.

По словам Макея, на белорусском экспорте серьезно сказались изменения торговых условий со стороны России. Он подчеркнул, что это произошло при четком выполнении Беларусью своих обязательств.

В последнее время нефтяные отношения России и Беларуси обострились. Хотя Минск и покупает российское сырье, переговоры о дальнейших поставках проходят тяжело, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу из-за стоимости.

Minval.az