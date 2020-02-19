Информагентство Минобороны АрміяInform опубликовало последствия вчерашнего боя на Донбассе.

Военные напомнили, что сепаратисты накануне осуществили попытку прорыва позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный (Золотое), что в Луганской области.

По информации пресс-центра штаба ООС, при этом использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм — 6 снарядов калибра 122 мм — 18 снарядов. «Кроме того, они выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — говорится в сообщении.

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