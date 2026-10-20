Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия стремится не только победить Украину, но и дестабилизировать политическую систему Европы, сообщает Bloomberg.

По словам Мерца, Россия и ее союзники атакуют не только Украину, но и важнейшие достижения, сформировавшиеся после Второй мировой войны.

«Права человека, демократия, свобода и верховенство закона», — подчеркнул канцлер, говоря о ценностях, которые находятся под угрозой.

Мерц отметил, что его особенно тревожит недооценка российского влияния на европейские общества.

«Мою наибольшую тревогу вызывает недооценка влияния России на наши общества. Россия движется к дестабилизации всего политического устройства нашего европейского континента», – заявил он.

По словам канцлера, многие люди, в том числе в Германии, до сих пор не воспринимают эту угрозу достаточно серьезно. При этом европейские правительства уже осознали серьезность ситуации и проводят реформу обороны, чтобы снизить зависимость от других стран и укрепить собственные возможности, добавил он.