Катар предложил масштабную программу восстановления энергетики Ливана, которая предусматривает строительство двух газовых электростанций, 20-летний контракт на поставку сжиженного природного газа и развитие возобновляемой энергетики, сообщает Reuters.

Согласно проекту, в течение трех лет в Ливане планируется построить две электростанции комбинированного цикла – в Дейр-Аммаре на севере страны и Захрани на юге. Мощность каждой составит 825 мегаватт.

Кроме того, катарская компания QatarEnergy обязуется заключить с Ливаном соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет. Для этого предусмотрено использование плавучей установки для хранения и регазификации газа мощностью 3,5 млн кубометров в сутки, а также Арабского газопровода, проходящего через Сирию, пропускная способность которого составляет 4,5 млн кубометров в сутки.

Программа также включает развитие солнечной энергетики мощностью 800 мегаватт и ветроэнергетики мощностью 440 мегаватт, установку систем хранения энергии и импорт электроэнергии из Сирии. На первом этапе Ливан рассчитывает получать оттуда 300 мегаватт по двум отдельным маршрутам.

Проект получил название «Национальная комплексная программа инвестиций в энергетику». Документ предусматривает привлечение частных инвестиций без первоначальных капитальных затрат из бюджета Ливана. При этом условия платежей и предоставления гарантий еще предстоит согласовать.

Программа пока не утверждена: для ее реализации необходимо одобрение правительств обеих стран. Если согласование пройдет без задержек, работы могут занять около трех лет.

Инициатива призвана помочь Ливану преодолеть затяжной кризис в энергетике. Государственная энергокомпания сейчас обеспечивает подачу электричества лишь на несколько часов в сутки. В остальное время жители и предприятия зависят от дорогостоящих частных дизельных генераторов. Проблемы энергетического сектора на протяжении десятилетий усугубляли финансовый кризис страны и увеличивали ее государственный долг.