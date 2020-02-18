Во вторник, 18 февраля, пророссийские бандформирования пошли в наступление на Донбассе и атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, бой начался около 05:00 утра и длится до сих пор, применяют все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм.

«Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы», — отметил Бутусов.

Он добавил, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

В пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook сообщили, что «оккупанты попытались прорваться через линию разграничения».

«Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли тяжелые потери», – говорится в сообщении.

Minval.az