В пятницу Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. После того как Пашинян сел за стол, его внимание привлекла ручка, лежащая на столе, передает Sputnik Армения.

Премьер взял ее и пару секунд с интересом разглядывал. Возможно, она напомнила ему ручку главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, от которого премьер пытается всячески избавиться. Ведь как помните ручка фирмы Korloff наделала много шума. Аргументом в пользу того, что Товмасян подмазывался к Пашиняну, этот канцелярский предмет не стал. Однако в суд Товмасян из-за этой ручки на премьера подал.

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