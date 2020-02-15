Военнослужащий-контрактник оккупационных войск Армении Айк Асрян погиб при неизвестных обстоятельствах в Карабахе.

23-летний Асрян — уроженец Еревана, погиб от огнестрельного ранения в пятницу около 19:00.

Minval.az