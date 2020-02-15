Военнослужащий-контрактник оккупационных войск Армении Айк Асрян погиб при неизвестных обстоятельствах в Карабахе.
23-летний Асрян — уроженец Еревана, погиб от огнестрельного ранения в пятницу около 19:00.
Военнослужащий-контрактник оккупационных войск Армении Айк Асрян погиб при неизвестных обстоятельствах в Карабахе.
23-летний Асрян — уроженец Еревана, погиб от огнестрельного ранения в пятницу около 19:00.
Дата: 2020/02/15 9:03
Раздел: Бывший СССР
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