Парламент Беларуси принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный герб.

Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.

По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым. Он объяснил, что на нынешнем контуре Евразии параллели и меридианы «будто бы заключают мир в некую клетку».

Он считает, что это может вызвать «неправильные ассоциации».

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Беларуси.

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