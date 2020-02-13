Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым. Так он прокомментировал в ходе заседания правительства назначения своих племянников Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева министром спорта и руководителем администрации главы Чечни соответственно, передает «Кавказ. Реалии».

«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-Хаджи Кадырова», — сказал глава республики.

Он отметил и другие качества своих племянников, заявив, что они оба хорошо зарекомендовали себя в ходе работы. Кроме того, по словам Кадырова, не все его родственники трудятся на руководящей работе. Лидер Чечни отметил, что у него сотни родных по мужской линии, но из них 97 процентов — рядовые сотрудники «с оружием в руках».

«Вот люди говорят, что я назначаю своих родных и близких. На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, будет видно, как мало моих родственников в правительстве и в администрации», — заключил он.

Накануне стало известно, что Хамзат Кадыров возглавил министерство спорта республики. До этого 23-летний россиянин занимал должность главы Курчалоевского района. 10 февраля Кадыров назначил мэра Грозного Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства региона.

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