Цель сирийской правительственной армии в Идлибе — нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал он, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

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