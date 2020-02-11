Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на политику страны.

В интервью «Интерфакс-Украина» глава государства назвал разговоры об этом преувеличением.

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из «соросят»», — сказал Зеленский.

Он допустил, что «есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов», в том числе фонда Сороса, или работали в основанных такими фондами компаниях. «Вопрос влияния господина Сороса на Украину — я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что с юмором относится к термину «соросята», которым некоторые депутаты называют членов кабинета министров. При этом правительство не должно быть «одинаковое», без существования другой точки зрения могут случиться роковые ошибки, уверен Зеленский.

«Тебе нужно слышать разные вещи, разные прогнозы, разные риски. Поэтому, мне кажется, что должны быть разные: и «соросята», и «антисоросята», если хотите так их называть», — добавил украинский лидер.

«Соросятами», или «грантоедами» в Украине прозвали выходцев из некоммерческих организаций, финансируемых структурами Сороса, транснациональными компаниями и напрямую США. К «американскому лобби» относят премьер-министра Алексея Гончарука, генпрокурора Руслана Рябошапку, министра образования Анну Новосад.

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