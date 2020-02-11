Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что в партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» есть депутаты, получающие поддержку от структур миллиардера Джорджа Сороса.

Об этом сообщает «112 Украина».

Однако позже Разумков оговорился, что представители этой категории составляют меньшинство.

13 декабря 2019 украинское издание «Вести» назвало Сороса вторым по влиятельности человеком на Украине в уходящем году. Политологи указывают, что именно Сорос — вдохновитель реформ, которые пытаются проводить украинские власти с 2014 года.

Кроме того, считается, что американский финансист имеет влияние на действующий кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком и группу депутатов в Верховной Раде. Его попадание в рейтинг на второе место объясняется его «чрезвычайным влиянием на процессы, происходящие на Украине, посредством десятков спонсируемых им организаций».

У американского миллиардера неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В 2017 году петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

Minval.az