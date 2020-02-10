Новый генконсул Китая Цой Шаочунь приехал в Екатеринбург для официальных встреч, но попал на двухнедельный карантин.

Дипломат был изолирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.

По данным агентства, Шаочунь приехал в Россию 6 февраля. У него в планах был ряд официальных встреч, но их пришлось отложить — ближайшие две недели он проведет у себя дома.

Сообщается также, что 58 китайцев, прибывших в Екатеринбург 7 февраля и оказавшихся на карантине в санатории «Бодрость», чувствуют себя хорошо. Еще 70 граждан КНР находятся в общежитии в городе Богданович под Екатеринбургом. По данным медиков, ни у кого из находящихся в изоляции не выявлен вирус.

Minval.az