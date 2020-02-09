В ночь на 8 февраля 2020 года село Масанчи Жамбылской области Казахстана оказалось в эпицентре беспорядков — в нем громили магазины и жгли дома местных жителей. Погромы продолжались несколько часов и перекинулись на соседние села, пока туда не прибыли силовики, а позднее — военные. В результате погибли 10 человек, более сотни получили ранения. Многие местные жители покинули свои дома и выехали в Кыргызстан, чтобы там переждать беспорядки.

Причиной случившегося власти назвали бытовой конфликт. По версии МВД, все началось с дорожных разборок, которые переросли в драку. «Масштабы конфликта выросли после рассылки в соцсетях с призывами к деструктивным действиям», — сообщил 9 февраля замминистра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, заявил в твиттере, что «кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны». Пока же власти призывают жителей Масанчи вернуться в свои дома, многие из которых оказались разрушены.

Издание «Фергана» отмечает, что село, расположенное в 60-ти километрах от райцентра Кордайского района, считается самым крупным местным населенным пунктом. Здесь проживает 18 тыс. жителей, из которых 94% составляют дунгане (при том что в Казахстане проживает более 60 тыс. представителей этого этноса). Подавляющее большинство из них заняты земледелием.

Мирная жизнь в Масанчи. Видеоролик к 140-летию проживания дунган в Казахстане

Село названо в честь участника Гражданской войны, активного борца за советскую власть Магазы Масанчи. В мае 1938 года его расстреляли как «врага народа». В 1956-м посмертно реабилитировали, а спустя несколько лет назвали в его честь дунганское село и поставили в нем же первый памятник.

Местные жители гордились тем, как обустроено их село — заасфальтированными дорогами и тротуарами, как в городе, ухоженными домами и спортивными площадками. Теперь селу придется начинать новую жизнь: вывозить обломки, заново отстраивать дома, открывать магазины. Члены правительственной комиссии, которые работают на месте, пообещали компенсировать все затраты на восстановление.

«Нет никаких сомнений, что конфликт, приведший к таким тяжким последствиям, имеет значительно более глубокие корни, а не просто бытовые причины», — прокомментировали конфликт в Масанчи в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности. Правозащитники указывают, что нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение и недоверие к органам власти становятся питательной средой «для агрессивного радикализма и откровенных провокаций».

«К сожалению, эти события продемонстрировали также недостаточную готовность силовых структур, прежде всего органов национальной безопасности и внутренних дел, к своевременному выявлению очагов напряжения, предупреждению таких конфликтов и прекращению массовых беспорядков. Несмотря на то, что ситуация была в течение суток взята в определенной мере под контроль, тяжесть последствий требует серьезного анализа действий силовых структур и пересмотра существующих стратегий и тактики для предупреждения подобных ситуаций в будущем», — подчеркнули в организации.

Minval.az