Дорожный конфликт спровоцировал массовые беспорядки на юге Казахстана, заявил замглавы МВД страны Алексей Калайчиди, сообщает РИА «Новости».

Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. По последним данным, погибли 10 человек. Были повреждены 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

По его словам, причиной конфликта стало нежелание уступить дорогу.

«Дорожный конфликт: одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу…. Кто-то кому-то не уступил дорогу», — сказал он.

Далее информация об инциденте попала в соцсети, была распространена в мессенджерах.

В МВД отметили, что «люди, не задумываясь, рассылали», что привело к тому, что «молодежь поддалась»

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