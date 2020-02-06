«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета — 130 миллионов долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 миллионов долларов», — приводит агентство БелТА слова премьер-министра страны Сергея Румаса.

Такие цифры он озвучил во время совещания с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава страны собрал чиновников, чтобы обсудить работу энергетического комплекса и в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией. По его словам, с российской стороной снова возникли споры по вопросам энергетики.

«К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларуси 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — обратился Лукашенко к присутствующим.

Сейчас Минск хочет добиться компенсации потерь от условий торговли нефтью.

Minval.az