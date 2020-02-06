Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает РИА Новости.

По словам близких друзей семьи, у мужчины диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти.

Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве.

Айдар был старшим сыном Аскара Акаева. В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента в 2005 году, но после «тюльпановой» революции в Киргизии итоги выборов аннулировали.

После возбуждения нескольких уголовных дел по финансовым махинациям и выводе средств семья президента покинула страну и уехала в российскую столицу.

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