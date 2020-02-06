Задержан убийца, с особой жестокостью расправившийся с пожилой супружеской четой азербайджанцев — Искендером и Шафигой Мусаевыми в деревне Ашагы Кепенекчи в Гардабанском районе Грузии в июне прошлого года, передает Report.

Согласно сообщению МВД Грузии, следствие установило, что задержанный 36-летний мужчина убил 84-летнего И.Мусаева и 77-летнюю Ш.Мусаеву в их собственном доме, нанеся им сильные удары тупым предметом, украл деньги и сбежал.

Задержанный вину признал. По факту ведется следствие по статье умышленное убийство двух и более лиц УК Грузии. Убийцу ожидает от 16 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Minval.az