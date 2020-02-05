Мировая стабильность находится под угрозой, в частности, из-за рушащейся системы контроля над вооружениями. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает ТАСС.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.

По словам президента, безопасность в мире во многом зависит от состояния отношений России и США. «Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», — отметил российский лидер.

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